رابطة جي إس إم إيه تعلن إضافة شركات جديدة في طور النمو إلى مبادرة...

لندن -الأربعاء 6 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): قامت رابطة "جي إس إم إيه" بتسمية 18 شركة جديدة وضمّها إلى مبادرة "جي إس إم إيه 100"، وهي عبارة عن مبادرة عالمية لاكتشاف الابتكارات، هدفها تحديد أكثر الشركات الواعدة والتي تمر في مرحلة النمو في العالم وتطوير الجيل التالي من الموصولية والخدمات الرقمية. وتشمل هذه الشركات الجديدة كلاً من: "آب أون بورد"، و"سينارا"، و"كلاوديفاي"، و"كوجو إيه آي"، و"ديفايند كراود"، و"جينوس إيه آي"، و"إنفيزيبل سيستمز"، و"أيو تيوم"، و"جيميني"، و"كاي أو إس"، و"ليميتلس"، و"ليتموس أوتوميشن"، و"لومينا نتووركس"، و"ميساجينيوس"، و"سكيور هوم"، و"يوزر ترايب"، و"فيلينكس"، و"زيوتاب".

وقالت لاكشمي أكاراجو، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجيّة لدى رابطة "جي إس إم إيه"، في معرض تعليقها على الأمر: "تعتبر الشركات المنضوية تحت مبادرة ’جي إس إم إيه 100‘ رائدة في قطاعات من شأنها أن توجه التحّول الرقمي ونمو القطاع". وأضافت: "وإننا نتطلع قُدماً للتعاون مع هذه الشركات لفتح الباب لفرص تطوير الأعمال والاستثمار وريادة الابتكار في قطاعنا".

وتجدر الإشارة إلى أنّ أعضاء مبادرة "جي إس إم إيه 100" يسمّيهم مشغّلون منتسبون إلى رابطة "جي إس إم إيه"، وشركاء ضمن هذه المنظومة المترابطة، ومستثمرون رائدون في مجال التكنولوجيا، وتضم المبادرة بشكل أساسي شركات في مرحلة النمو تدعمها رؤوس أموال مغامرة، من بينها شركات تملك حافظة أعمال في مجال تشغيل الاتصالات. وتمثّل الشركات المضافة حديثاً إلى مبادرة "جي إس إم إيه 100" استثمارات رؤوس أموال مغامرة قامت بها شركات على غرار "إيه تي آند تي"، و"كي بيه إن فنتشرز"، و"ريلاينس جيو"، و"سينغتل إينوفيت"، و"سوفت بنك" و"فريزون".

وتمثّل مبادرة "جي إس إم إيه 100" أولويات الشركات المشغّلة للاتصالات الجوالة حول العالم في مجال الابتكار. وتتم إحالة الشركات إلى البرنامج من خلال الاستثمارات وعن طريق شركاء رئيسيين. ويشمل المشاركون في مبادرة "جي إس إم إيه 100" حتى تاريخه: "أميركا موفيل"، و"بلومبرغ كابيتال"، و"بريتش تلكوم"، و"تشاينا موبايل"، و"دويتشه تلكوم"، "إي آي تي ديجيتال"، و"اتصالات"، و"تلكوم إيطاليا"، و"إتش في هولتزبرينك فنتشرز"، و"كي بيه إن فنتشرز"، و"ميغا فون"، و"إم تي إن غروب"، و"أورانج"، و"روجرز كوميونيكيشنز"، و"سوني إينوفيشن فاند" (صندوق سوني للابتكار)، و"تلفونيكا"، و"تلنور غروب"، و"تلسترا فنتشرز"، و"يو إس سليولار"، و"فودافون"، وغيرها.

للمزيد من المعلومات عن مبادرة "جي إس إم إيه 100"، يرجى بزيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.gsma100.com

لمحة عن رابطة "جي إس إم إيه"

تمثّل رابطة "جي إس إم إيه" مصالح الشركات المشغّلة للاتصالات الجوالة في جميع أنحاء العالم. وتقوم الرابطة بجمع أكثر من 750 من شركات الاتصالات الجوالة في العالم مع أكثر من 350 شركة في منظومة الاتصالات الجوالة الأوسع والتي تشمل الشركات المصنعة للهواتف والأجهزة الجوالة وشركات البرمجيات ومزودي المعدات وشركات الإنترنت، بالإضافة إلى المنظمات التي تعمل في قطاعات صناعية ذات صلة. كما تعمل الرابطة أيضاً على تنظيم فعاليات "المؤتمر العالمي للجوال" الرائدة في القطاع والتي تعقد سنوياً في برشلونة ولوس أنجلوس وشنغهاي، بالإضافة إلى سلسلة المؤتمرات الإقليمية "موبايل 360".

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع المؤسسي التابع لرابطة "جي إس إم إيه" على: www.gsma.com. كما يمكن متابعة رابطة "جي إس إم إيه" عبر تويتر على: @GSMA

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