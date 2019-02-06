كوني تساعد بنك سي إف جي على تقديم خدمات مصرفية متكاملة رقمياً

أوستن، تكساس-الأربعاء 6 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم كل من شركة "كوني"، الرائدة في تقديم الحلول المصرفية الرقمية، وبنك "سي إف جي"، وهو مبتكر في الخدمات المصرفية التجارية وبالتجزئة في المغرب، عن تعاونهما لإنشاء تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية الذي يقدمه بنك "سي إف جي". وتزامناً مع توقعات العملاء الحصول على تجربة مصرفية رقمية بسيطة ولكن قوية، اختار بنك "سي إف جي" شركة "كوني" للتعاون معها ضمن إستراتيجية تحويل الخدمات الرقمية طويلة الأجل والقائمة على عدة ركائز منها البساطة والشفافية وعلاقات العملاء المستدامة. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في التطبيق الديناميكي المقدم من بنك "سي إف جي" القائم على "كوني دي بي إكس"، وهي منصة الخدمات المصرفية الرقمية من "كوني"، التي توفر تجربة مصرفية رقمية أكثر حداثة.

وفي هذا السياق، قال ادريس بنشفاع، المدير العام لبنك "سي إف جي": "لكي ننجح في بيئتنا المصرفية، من الضروري أن نتميز بالفرادة. لا يكفي أن نقدم الخدمات نفسها أو الميزات المشابهة بالمصارف الأخرى. بدلاً من ذلك، يجب علينا أن نخلق تجربة بسيطة مصممة خصيصاً للعملاء تمكّنهم من إتمام خدماتهم وعملياتهم المصرفية كيف ومتى أرادوا". وأضاف: "أدت ’كوني‘ دورًا بالغ الأهمية في مساعدتنا على التميز عن المصارف الأخرى. بالفعل، يرفع عملاؤنا سقف معاييرهم فيما يخص توقعاتهم من التجربة المصرفية الرقمية التي نقدمها. ويساهم تطبيق بنك ’سي إف جي‘ المدعوم من ’كوني‘ بتزويد عملائنا بالميزات والخدمات التي يحتاجونها لتصبح في متناول أياديهم".

وتلتزم كل من "كوني" وبنك "سي إف جي" أولاً باعتماد إستراتيجية تحويل الخدمات الرقمية طويلة الأجل التي طرحها المصرف عام 2016. وتعاون كل من بنك "سي إف جي" وشركة "كوني" لتطوير تطبيق مصرفي رقمي مصمم خصيصاً للعملاء ويمكّنهم من استعادة السيطرة على الغالبية العظمى من العمليات المصرفية، والاعتماد على الفروع الفعلية من أجل تحقيق "اللحظات المصيرية في حياتهم"، مثل الخطط لتمويل أهدافهم التعليمية أو العمليات التفصيلية حول الاستثمارات والميراث.

وأضاف بنشفاع قائلاً: "يتمتع عملاؤنا بالاستقلالية والحرية التي تدعمها الخدمات المصرفية الرقمية، ونحن نخطط للبقاء في طليعة تلك التفضيلات على صعيد التجربة من خلال الاعتماد على الاستراتيجية الرقمية المناسبة. ويتمثل هدفنا في جعل عملاءنا يقومون بغالبية عملياتهم خارج الفروع المصرفية. وبفضل التزامنا المستمر بالابتكار الرقمي ودعم شركائنا الكفوئين لنا في ’كوني‘، سنتمكن من الوصول إلى الهدف المنشود".

هذا وأصبح عملاء بنك "سي إف جي" قادرين الآن على إجراء العديد من العمليات المصرفية المختلفة عندما يرغبون بذلك أوقات فراغهم، حتى بعد ساعات العمل المعتادة في الفروع المصرفية النموذجية. وبالإضافة إلى مساعدة العملاء بواسطة ميزات عدة مثل إيداع الشيكات والإدارة المالية الشخصية، يعتبر بنك "سي إف جي" سريع الاستجابة لرغبات العملاء فيما يخص تجربتهم المصرفية، ويقوم بدمج هذه الميزات بوتيرة سريعة لتتوافق مع تفضيلات العملاء.

ومن جهته، قال جيفري كيندال، نائب الرئيس الأول والمدير العام لـ "كوني دي بي إكس": "لطالما اعتقدنا بأن الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية أمر لا بد منه بالنسبة للمصارف والاتحادات الائتمانية". وأضاف: "يعتبر بنك ’سي إف جي‘ شريكًا رائعاً يتبنى التزاماً سريعاً بالتكنولوجيا والابتكار الرقمي، ومن ثم يستفيد من مجتمع ومنصة ’كوني دي بي إكس‘ لإحداث التغيير والتفرد في المنافسة. يقدم بنك ’سي إف جي‘ حالياً حلولاً رقمية لتمكين الخدمات المصرفية الرقمية الاستثنائية، حتى مع استمرار تطور القطاع المصرفي بشكل عام. ونظراً لالتزام المصرف الدائم بخدمة عملائه في العالم الرقمي المتكامل، فإن ’كوني دي بي إكس‘ على استعداد لمساعدة بنك ’سي إف جي‘ للبقاء في طليعة الابتكار المصرفي الرقمي".

وبعد النجاح في طرح تطبيق "سي إف جي بانكينج" المصرفي، يبحث كل من بنك "سي إف جي" وشركة "كوني" في أساليب إضافية تمكّنهم من تزويد عملائهم بقدرات أكبر. وتشمل هذه الميزات تحليلات البيانات والتحليل السلوكي والذكاء الاصطناعي بهدف تحسين التجربة المصرفية الرقمية في بنك "سي إف جي" وتكرارها في المستقبل.

حققت منصة "كوني دي بي إكس" تقدماً كبيراً من حيث مساعدة المصارف والاتحادات الائتمانية على تقديم تجارب رقمية غير احتكاكية للعملاء في جميع النقاط التفاعلية. "كوني" هو أول بائع يوفر تطبيقات إلكترونية أصلية تم إنشاؤها مسبقاً إلى جانب منصة مصرفية رقمية مصممة خصيصاً للمؤسسات المالية. تعتمد منصة "كوني دي بي إكس" على الخبرة الرقمية التي تتمتع بها شركة "كوني" في العديد من القطاعات، مقدمة بالتالي حلول تقنية متطورة مدعومة بشبكة واسعة من الشركاء.

هذا وحصلت شركة "كوني" على لقب "الرائدة" من بين أفضل بائعي منصات تطوير التجربة الرقمية بحسب تقرير بعنوان: "ذي فوريستر ويف": منصة تطوير التجربة الرقمية"، الصادر في الربع الثاني من عام 2018. وكُرمت أيضاً بلقب "الرائدة" بحسب تقرير بعنوان: "آي دي سي ماركت سكايب: تقرير الخدمات والمدفوعات المصرفية عبر الجوال في أمريكا الشمالية لعام 2017"، مع حصولها على أعلى تقييم للقدرات المصرفية عبر الجوال. "كوني" هي أيضاً الفائزة في سلسلة "كالاهان" للابتكار لعام 2018، وحازت على جائزتين تكريميتين في فعالية "الخدمات المصرفية من "أميريكان بانكر" لعام 2018"، واستحوذت على المركز الثاني عن أفضل شركة على الساحة وأفضل خيار للعميل.

للمزيد من المعلومات حول تحويل الخدمات المصرفية الرقمية الخاص ببنك "سي إف جي"، يرجى مشاهدة مقطع الفيديو والاطلاع على دراسة الحالة الخاصة ببنك "سي إف جي".

لمحة عن شركة "كوني"

"كوني" هي شركة سريعة النمو متخصصة في التطبيقات الرقمية القائمة على السحابة وحلول المنصات ضئيلة الترميز، وهي شركة رائدة معترف بها من القطاع من بين مزودي منصة تطوير تطبيقات الجوال ضئيلة الترميز. "كوني دي بي إكس" هي ذراع الخدمات المصرفية والمالية التابعة لشركة "كوني"، ورائدة عالمياً في مجال تحويل الخدمات المصرفية الرقمية. وبفضل حافظة من التطبيقات الحديثة وغير الاحتكاكية والمدعومة بأكثر المنصات المعترف بها في القطاع، تتيح "كوني دي بي إكس" للمصارف والاتحادات الائتمانية من أي حجم تسريع عملية الابتكار - بدون المساومة على الجوانب التي تعتبر غاية في الأهمية.

للمزيد من المعلومات حول "كوني دي بي إكس" و"كوني دي بي إكس ريتيل بانكينج" للخدمات المصرفية بالتجزئة، يرجى زيارة "كوني دي بي إكس" أو متابعتنا على "تويتر" و"إنستغرام" و"لينكدإن".

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