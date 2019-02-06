بومبيو يتعهد بمواصلة بلاده قيادة مكافحة الإرهاب رغم الانسحاب من سوريا

تعهد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بمواصلة بلاده قيادة مكافحة الإرهاب رغم الانسحاب المفاجئ من سوريا.

وطالب بومبيو التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بتجديد الالتزام بهدف إلحاق "هزيمة نهائية" بالتنظيم المتشدد وحرمانه من أي ملاذ آمن.

وابلغ وزير الخارجية الأميركي شركاء الولايات المتحدة في التحالف أنه تم إحراز تقدم في هزيمة داعش لكن التنظيم "لا يزال يمثل تهديداً خطيراً في سوريا والعراق".

كما طالب التحالف باستعادة المقاتلين الأجانب، في صفوف داعش، ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

وقال بومبيو، أمام نظرائه من دول التحالف المجتمعين في واشنطن، إن "طبيعة المعركة تتغير" مع الهزائم التي تلحق بتنظيم داعش الإرهابي ميدانياً، مشدداً على أن الانسحاب لا يعني "نهاية المعركة الأميركية" ضد المتطرفين.

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