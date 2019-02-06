الجيش الليبي يؤكد الاقتراب من السيطرة الكاملة على درنة

الجيش الليبي

وكالات:

أكد العميد أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، على أن القوات الليبية اقتربت من السيطرة الكاملة على المدينة القديمة في درنة، عقب نجاحات حققتها القوات خلال اليومين الماضيين.

وقال المسماري - في تصريح أورده موقع (بوابة الوسط الليبية)، إن قوات الجيش اقتربت من السيطرة الكاملة على المدينة القديمة، وذلك

بعد فقد القوات 12 قتيلا خلال معركة السيطرة على المدينة.



وأضاف أن القوات الليبية وصلت إلى حقل الشرارة، واتفقت مع المجموعة المشرفة على تأمين الحقل النفطي الواقع جنوب غرب البلاد، مشيرا إلي أن هناك تضليلا إعلاميا كبيرًا ضد الجيش، موجها الاتهام

لقناة (الجزيرة) الإخبارية القطرية بقيادة الجهود الإعلامية التضليلية ضد القوات المسلحة الليبية، وأن قائد المعارضة التشادي الجنسية تيمان ارتيمي يقود العمليات العسكرية من قطر، وأن هناك مخططا لإنشاء دولة متطرفة في جنوب ليبيا ودول الجوار.



ودعا المسماري الليبيين إلى الثقة في القيادة العامة والقوات المسلحة الليبية وعدم الأخذ بجميع ما يقال في ما وصفه بـ(الإعلام المضاد)، مؤكدا أن المنطقة من سبها إلي أوباري تحت سيطرة الجيش.