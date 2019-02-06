مقتل 11 من مسلحي " داعش"بعملية أمنية في العراق

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان، إنه "بأشراف قيادة عمليات صلاح الدين شرعت قوة من مديرية شرطة محافظة صلاح الدين بواجب تفتيش جزيرة غرب الصينية، وبالتعاون مع طيران التحالف حيث قصفت وكر للدواعش وهو عبارة عن نفق تحت الأرض".

أعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، مقتل 11 مسلحا من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي خلال تفتيش جزيرة في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وأضاف رسول "القصف اسفر عن قتل ثمانية إرهابيين وتم مطاردة الباقين وعددهم ثلاثة من قبل قوة من شرطة محافظة صلاح الدين، وتمكنت من قتلهم ليصبح عدد القتلى 11 إرهابياً"، لافتا إلى أنه تم "العثور بداخل وكرهم على أسلحة خفيفة وأجهزة موبايل ومواد غذائية ومولد كهرباء".

وما زالت القوات العراقية مستمرة بعمليات التفتيش والمداهمات لضمان القضاء على فلول "داعش" الإرهابي، في محافظات نينوى، وكركوك التي تعتبر من أغنى مدن البلاد نفطيا، وكذلك في منطقة الحدود العراقية السورية، ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود من وإلى العراق

وأعلن العراق، في ديسمبر2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويقوم التنظيم من وقت لآخر، باستهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.