كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شويجو: روسيا تؤيد استمرار تطوير العلاقات العسكرية مع إندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، أن روسيا تؤيد مواصلة تطوير العلاقات السياسية والعسكرية مع إندونيسيا. وقال شويجو خلال اجتماع مع نظيره الإندونيسي، رياميزارد رياسودو، "نحن نؤيد مواصلة تطوير العلاقات السياسية والعسكرية على أعلى المستويات وعلى المستويات الرفيعة، وأنا على ثقة من أن اجتماع اليوم سيعزز العلاقات الودية بين وزارتي الدفاع في بلدينا".

كما وأشار وزير الدفاع الروسي، إلى "تكثيف الحوار السياسي، وتوسيع التعاون في مجالات الأمن، والتعاون العسكري والعسكري — الفني بين روسيا وإندونيسيا".

وشدد شويجو على أنه "نعطي أهمية قصوى لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها من قبل رئيسي روسيا [فلاديمير بوتين] وإندونيسيا [جوكو ويدودو] خلال المحادثات في سوتشي في مايو 2016 ، وكذلك في قمة شرق آسيا في سنغافورة في 14 نوفمبر، من العام الماضي".

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن التعاون العسكري — التقني بين روسيا وإندونيسيا يستمر منذ 60 عامًا، منذ عام 1958. ومنذ عام 1992، باعت موسكو جاكرتا أسلحة خفيفة، ومعدات عسكرية، وطائرات ومروحيات، تبلغ قيمتها أكثر من 2.5 مليار دولار.

وفي عام 2018، وقع الطرفان عقدا لتوريد 11 من أحدث المقاتلات الروسية من طراز "سو-35"، والتي تقدر قيمتها بنحو 1.1 مليار دولار.