كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري": المعركة في درنة تقترب من نهايتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء اليوم، أنه تم القضاء في درنة على أبرز القيادات الإرهابية خلال 72 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن قوات الجيش الليبي وصلت إلى حقل الشرارة بدون قتال لمنع سيطرة الإرهابيين عليه، منوها بأن القوات المسلحة أصبحت على مشارف مرزق وهي ماضية في مطاردة الإرهابيين.

ونوه بأن جماعة الإخوان وقطر يسعون إلى إنشاء دويلة متطرفة في جنوب ليبيا، موضحا بأن الجيش الليبي يقاتل الآن جماعة الإخوان ومجموعات إرهابية أخرى في مناطق الجنوب.