كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري": قناة الجزيرة تقود حملة أكاذيب ضد الجيش الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، إن قناة الجزيرة القطرية تقود حملة أكاذيب وتضليل ضد قوات الجيش الليبي.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن جماعة الإخوان وقطر يسعون إلى إنشاء دويلة متطرفة في جنوب ليبيا.

وأفاد بأن قوات الجيش الليبي وصلت إلى حقل الشرارة بدون قتال لمنع سيطرة الإرهابيين عليه، وأصبحت على مشارف مرزق وهي ماضية في مطاردة الإرهابيين.