كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر:انتهاء مراجعة القوائم الانتخابية والجيش يعلن استعداده للتأمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتهي اليوم الأربعاء، المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية الرئاسية في الجزائر، المقرر إجراؤها يوم 18 أبريل المقبل.

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قد دعت في بيان لها المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين ال18 سنة كاملة يوم الاقتراع لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم.

من جهة أخرى، أكدت مجلة الجيش الجزائرى في عددها الأخير، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون مناسبة للجيش الوطني الشعبي «لإثبات كفاءته العالية وجاهزيته التامة» لتأمين هذا الموعد.

وتابعت المجلة، أن الجيش الوطني الجزائرى أكد من خلال نهجه لهذا التوجه الوطني الثابت، فيما تعلق بأمن الجزائر واستقرارها، أنه لن يحيد أبدا عن مهامه التي خولها له الدستور.

وأوضحت أن الجيش «أثبت أكثر من مرة أنه على استعداد لأن يقدم تضحيات جسام في سبيل الدفاع عن المصلحة العليا للوطن، وحماية حدوده وصون سيادته الوطنية، من خلال ضمان ممارسة سيادة الدولة على مجالاتها البرية والجوية والبحرية، وتوفير كل الاسباب التي تعزز أمنه وترسخه وتدعم دفاعه الوطني وتضمن مستقبلة».

