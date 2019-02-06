ساعات قبل المجلس الوزاري.. التكوين المهني يستنفر الحكومة والعثماني يجمع وزراء لتدارك النقص

قبل ساعات عن موعد انعقاد المجلس الوزاري، استنفرت الحكومة أجهزتها، إذ جمع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، جمع عددا من الوزراء بمقر رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، حسب ما كشف مصدر حكومي لـ”اليوم 24″.

وأوضح المصدر، أن اجتماع العثماني بالوزراء المعنيين بقطاع التكوين المهني، جاء من أجل “تدارك النواقص التي تضمنها المشروع الذي قدهم العثماني للملك، يوم 29 نونبر الماضي، بالإضافة إلى ضبط مصادر وآليات تمويله”.

ورجح المصدر أن يكون الاستنفار الحكومي اليوم، مرتبط بجدول أعمال المجلس الوزاري ليوم الغد، دون تقديم تفاصيل أكثر.

ولم يؤكد المصدر الحكومي كما لم ينف، علاقة التأجيل الذي طال المجلس الوزاري، إلى يوم الغد الخميس، والاستنفار الحكومي بخصوص موضوع رؤية تأهيل قطاع التكوين المهني.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد قدم إلى الملك في 29 نونبر الماضي، مشروع برنامج تأهيل عرض التكوين المهني، الذي أعدته الحكومة، بناء على التوجيهات الملكية.

وترأس الملك يوم 29 نونبر الماضي، جلسة عمل بالقصر الملكي بالرباط، خُصصت لمتابعة موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني.

وبعد اطلاع الملك على مكونات هذا البرنامج، أكد على ضرورة الانكباب على بعض النواقص التي تشوبه وعلى مسألة ضبط مصادر وآليات تمويله.