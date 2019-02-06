فيديو: صلاح يتعرض لهتافات عنصرية في إنجلترا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض النجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، لهتافات عنصرية ليكون ضحية جديدة للعنصرية المنتشرة في ملاعب إنجلترا، هذا الموسم.

ونشرت صحيفة "صن" البريطانية، فيديو من مدرجات مشجعي وست هام يونايتد، خلال مباراته أمام ليفربول، الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من البريمييرليغ، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وحاول بعض مشجعي وست هام إخراج صلاح عن تركيزه في المباراة، من خلال إطلاق بعض الهتافات العنصرية ضده، أثناء تنفيذ النجم المصري للركلات الركنية.



وتأتي واقعة صلاح، كحلقة جديدة من حوادث العنصرية التي انتشرت في ملاعب إنجلترا، حيث تعرض مشجع لتوتنهام للإيقاف مدى الحياة، بعد أن ألقى "قشرة موز"، على الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ، نجم آرسنال.

كما ألقت الشرطة القبض على 4 مشجعين لتشيلسي، إثر إهانتهم للإنجليزي رحيم سترلينغ، نجم مانشستر سيتي، في مباراة الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج.

وفي الشهر الماضي، بدأت الشرطة تحقيقًا عقب ظهور فيديو لمشجعي ميلوول وهم يرددون أغنية عنصرية ضد مؤيدي إيفرتون، خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعلق المتحدث باسم وست هام على الواقعة، قائلا "في وست هام لا نتسامح تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيء".

وأضاف "نحن نادي كرة قدم شامل، دون النظر إلى العمر أو العرق أو الدين أو العقيدة أو الزواج أو الشراكة المدنية أو الحمل أو الأمومة أو الجنس أو الإعاقة، فإن الجميع مرحب به على ستاد لندن".

وأتم "أي شخص يصل إلى تفاصيل عن مرتكب الجريمة سيتم تمريرها إلى الشرطة، وسيواجه حظرًا مدى الحياة من ملعب لندن، لأنه لا يوجد مكان لهذا النوع من السلوك في ملعبنا".