شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يسيطر على أكبر حقل نفط في البلاد والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:01 مساءً, 6 فبراير 2019 م
المناطق_متابعات
نجح الجيش الليبي، في بسط سيطرته على بلدة مرزق جنوبي ليبيا، وحقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد، وفق ما أعلنت مصادر ليبية، اليوم الأربعاء.
وحسب المصادر، تواصل الكتيبة 30 التابعة لطرابلس، سيطرتها على حقل الشرارة النفطي الليبي.
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