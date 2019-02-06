شكرا لقرائتكم خبر عن روحاني بانتظار «توبة» واشنطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (طهران)

بكلمات أثارت السخرية، أبدى رئيس النظام الإيراني حسن روحاني، استعداده لقبول «توبة» الولايات المتحدة، بغرض إقامة «علاقات ودية» معها.

وقال في خطاب أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة طهران، اليوم (الأربعاء)،: «حتى مع أميركا إذا تابت (..) واعتذرت عن تدخلاتها السابقة في إيران وابدت استعدادها للاعتراف بعظمة ورِفعة الأمة الإيرانية وثورتها العظيمة (..) نحن دائماً على استعداد لقبول (..) توبتها، بصرف النظر عن كل الظلم الذي تسببت فيه لنا لسنوات».

يذكر أن مطالبة أمريكا «الشيطان الاكبر» (بحسب الخطاب الإيراني) بالتوبة ليست بالأمر الجديد في إيران، حيث تم التعبير عن ذلك في عام 1979 بعد أن تم احتجاز موظفي السفارة الأمريكية في العاصمة الإيرانية كرهائن، لمدة 444 يوماً، قبل أن تقطع طهران وواشنطن علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1980.