شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: قوات عسكرية تسيطر على حقل نفطي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (بنغازي)قال مسؤول في قوات شرق ليبيا، إن القوات الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر سيطرت اليوم (الأربعاء) على حقل الشرارة النفطي.
ولم ترد تفاصيل أخرى، كما لم يصدر تعليق من المؤسسة الوطنية للنفط.
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