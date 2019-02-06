شكرا لقرائتكم خبر عن بري: إسرائيل تنتهك الحدود اللبنانية للتنقيب عن النفط والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم (الأربعاء)، إن إسرائيل انتهكت المياه اللبنانية عندما منحت إحدى الشركات ترخيصاً باستغلال منطقة متنازع عليها للتنقيب عن النفط والغاز.
ويتنازع لبنان على الحدود البحرية مع إسرائيل على منطقة بحرية تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، وتقع على امتداد ثلاث من مناطق الامتياز النفطي اللبناني.
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