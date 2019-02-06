شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: لا زيادة ضريبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)

قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، اليوم (الأربعاء)، بعد اجتماع بشأن بيان سياسة الحكومة، إن الحكومة الجديدة لا تخطط لأي زيادات ضريبية.

وفيما لفت إلى أن لبنان ملتزم بسياسة مالية ونقدية تخفض نسبة الدين العام للناتج الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الموازنة، أكد الجراح أن لبنان سيتجه نحو تصحيح مالي عن طريق تعزيز الإيرادات وخفض الإنفاق على أن يبدأ بشركة الكهرباء الوطنية.