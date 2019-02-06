شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ الأمريكي» يعاقب سورية وإيران وروسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، أ ف ب (واشنطن، جنيف) أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية كبيرة، اليوم (الأربعاء)، مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على سورية وحلفائها. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية كبيرة، اليوم (الأربعاء)، مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على سورية وحلفائها. وينص المشروع الذي قدّمه السناتور الجمهوري ماركو روبيو، على فرض عقوبات على النظام السوري، والدول التي تدعمه مثل إيران وروسيا، أو أي شخص أو جهة نتعامل مع النظام.



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