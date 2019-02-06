شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الضفة الغربية)

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفاة معتقل فلسطيني محكوم عليه بالسجن المؤبد ويقبع في السجون الإسرائيلية منذ العام 1991، بتهمة قتل مستوطن.

وأضافت الهيئة في بيان أن «الظروف والأسباب التي أدت إلى استشهاد الأسير فارس بارود (52 عاماً) لم تتضح بعد، ولكنه تعرض إلى إهمال طبي متعمد خلال السنوات الماضية، ولم تقدم له الرعاية الطبية التي كان من المفترض أن توفر له داخل الأسر».