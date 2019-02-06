بومبيو: الانسحاب الأمريكي من سوريا ليس نهاية القتال ضد داعش

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في افتتاح مؤتمر وزاري حول تنظيم “داعش” الإرهابي، إن الانسحاب من سوريا “ليس نهاية قتال أمريكا” ضد التنظيم.

وتعهد بومبيو بأن تقليص عدد القوات سيكون “منسقًا جيدًا”، حيث أشار إلى أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا خطيرا، قائلا إن التنظيم لا يزال لديه وجود حقيقي في أجزاء من العراق.

وقال إن تنظيم الدولة انتقل الآن إلى مرحلة “الجهاد غير المركزي” ويجب على التحالف الدولي الذي يقاتل التنظيم أن يتكيف مع الوضع الجديد.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة ستحتاج مساعدة حلفائها، بما في ذلك مساعدتها لسد عجز في التمويل بقيمة 350 مليون دولار لتحقيق الاستقرار في المناطق التي تم تحريرها من التنظيم مضيفا “يجب أن يساهم الجميع”.

كما دعا وزير الخارجية الأمريكي دول العالم إلى استعادة المقاتلين الأجانب الذي اعتقلتهم القوات التي تقاتل تنظيم داعش.

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