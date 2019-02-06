شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة العلاقات العامة بحزب المحافظين يعلن دعمه للتعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عمارة ، رئيس لجنة العلاقات العامة بحزب المحافظين، دعمه وتأييده للتعديلات الدستورية مؤكدا أنها تضمن حقوق المواطن ولمصلحة البلاد بشكل عام، وأن رفضها لا يأتى الإ لأصحاب المصالح الخاصة فقط .

وأضاف رئيس لجنة العلاقات العامة بحزب المحافظين، فى تصريح لـ"الخليج 365" أن التعديلات الدستورية هى ضمانة للمواطن، وعليه أن يشارك ويطلع على كل ما ورد فيها، وسيجد أنها تأتى فى المصلحة العامة له للوطن ، موضحا أنه يرفض أى من الدعوات التى تحاول التشويش على التعديلات الدستورية أو محاولة تحريف الأمور لصالحهم.

وتابع أنه فى الفترة المقبلة بصدد تدشين حملة توعوية للشباب وغيرها من فئات المجتمع ، لتعريفهم وتوعيتهم بكل ما ورد فى التعديلات الدستورية ، لعدم الانجرار وراء أى دعوات مشبوهة لرفض التعديلات .