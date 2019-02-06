شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الشعب الجمهورى يعلن تأييد التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، عن تأييده للتعديلات الدستورية المطروحة حاليا بالنقاش داخل مجلس النواب، مؤكدا أن تلك التعديلات مطلب ضرورى ومهم فى التوقيت الحالى، خاصة وأن الدستور الحالى به العديد من المواد المعيوبة.

وأضاف عمر فى تصريح لـ"الخليج 365" أن التعديلات المطروحة لا تكفى وهناك بعض المواد الأخرى بدستور 2014 تحتاج إلى تعديل ومنها المادة المتعلقة بالنسب المتعلقة بانتخابات المحليات، لأن الوضع بدستور 2014 معقد جدا بالنسبة للناخب ، كما أن هناك شرط بالدستور معجز للحكومة والمتمثل بتحديد نسبة من الناتج المحلى للانفاق على البحث العلمى والتعليم والصحة حيث يجب أن تكون رقم محدد من الموازنة العامة.

وشدد رئيس حزب الشعب الجمهورى، على ضرورة اجراء حوار مجتمعى حول المواد الدستورية المطروحة للتعديلات ، لافتا إلى أن وجهة نظر الحزب سيتم طرحها بالبرلمان من خلال الهيئة البرلمانية، خاصة وأن المادة الخاصة بتشكيل غرفة مجلس الشيوخ تحتاج إلى توضيح حتى لا تضم أسماء ضخمة وفى النهاية يبدو أن عملها منزوع الدسم .