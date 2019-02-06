شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يعلن موافقته على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، أن الحزب قد ناقش التعديلات الدستورية المقترحة وذلك من خلال قيادات الحزب والهيئه البرلمانية. وأضاف الحزب فى بيان له، أنه أبدى موافقة علي التعديلات الدستورية من حيث المبدأ على أن يشارك في كافة جلسات الحوار المجتمعى للوصول لأفضل صيغة توافقية تكون في صالح الوطن.

كانت هذه تفاصيل خبر حزب المؤتمر يعلن موافقته على التعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.