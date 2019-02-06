بومبيو: ترامب قال إن الحقائق ما زالت تتكشف لنا حيال مقتل خاشقجي

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قال إن الحقائق ما زالت تتكشف لنا حيال مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ وهي تطال متورطين آخرين".

وأوضح بومبيو "أننا سنواصل محاسبة جميع المسؤولين عن اغتيال جمال خاشقجي وهو التزام عميق يتسق مع مبادئنا".