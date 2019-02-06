دان المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ "قرار الرئيس الفرنسي إيماكرون المستند إلى مزاعم لا أساس لها بخصوص الأحداث التي وقعت في أراضي ​الدولة العثمانية​ عام 1915"، معتبراً أن "خطوة إعلان ماكرون 24 نيسان يومًا لإحياء ذكرى "إبادة ​الأرمن​" المزعومة من أجل إرضاء جماعات الضغط السياسية تعد بمثابة إعاقة الحوار"، مشيراً إلى أنه "إذا كان ماكرون يريد جعل المواجهة مع التاريخ قضية سياسية، فالأجدر أن يختار المواجهة مع تاريخ بلاده".

كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة تركيا دانت إعلان ماكرون 24 نيسان يوما لإحياء ذكرى "إبادة الأرمن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.