رويترز: الجيش الليبي يسيطر على حقل الشرارة النفطي غربي ليبيا

ذكرت وكالة "رويترز" أن ​الجيش الليبي​ سيطر على حقل الشرارة النفطي غربي ​ليبيا​.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أن "قوات الجيش الليبي وصلت إلى حقل الشرارة بدون قتال لمنع سيطرة الإرهابيين عليه"، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة أصبحت على مشارف مرزق وهي ماضية في مطاردة الإرهابيين".

ورأى أن "جماعة الإخوان المسلمين وقطر يسعون إلى إنشاء دويلة متطرفة في جنوب ليبيا"، مشيراً إلى أن "رئيس حكومة الوفاق فايز السراج أرسل قوات للسيطرة على حقل الشرارة النفطي".