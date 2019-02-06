المنظمة الدولية للهجرة: ترحيل أكثر من 16 الف مهاجر من ليبيا في 2018

أكد منسق البرنامج في المنظمة الدولية للهجرة جمعة بن حسن، أنه "تم ترحيل اكثر من 16 الف مهاجر من ليبيا في العام 2018 بفضل برنامج "عودة طوعية" نظمته المنظمة الدولية للهجرة، الموجودة في هذا البلد الافريقي الشمالي الغارق في الفوضى، منذ سقوط العقيد معمر القذافي في 2011"، مشيرا الى أن "16753 مهاجرا في وضع غير قانوني تمكنوا من العودة الى بلدانهم العام الماضي".
وأوضح أنهم مهاجرون حاولوا اجتياز البحر المتوسط للوصول الى أوروبا، معرضين حياتهم للخطر، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، لافتا الى أن "أرقام المنظمة الدولية للهجرة تفيد ان هؤلاء المهاجرين ينتمون الى 32 بلدا من افريقيا وآسيا"، موضحا ان "هذه الارقام لا تتضمن المهاجرين الذين تعنى بهم المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين".
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