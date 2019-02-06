توسك: مكان خاص في الجحيم لدعاة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

اعتبر رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​دونالد توسك​ أن "البريطانيين الذين دعوا للخروج من ​الاتحاد الأوروبي​ دون أن يكون لديهم خطة لتنفيذ ذلك يستحقون مكانا خاصا في الجحيم".

وقال توسك للصحفيين في ​بروكسل​ "كنت أتساءل كيف يبدو ذلك المكان الخاص في الجحيم لهؤلاء الذين روجوا لخروج ​بريطانيا​ من الاتحاد الأوروبي دون أن يكون لديهم حتى مخطط أولي لكيفية تنفيذه بأمان".

ورد متحدث بإسم رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​، ​نايجل فاراج​ معتبرا أن "تصريحات توسك غير مفيدة"، مشيرا الى أنه :بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سنصبح أحرارا من المتنمرين غير المنتخبين والمتعجرفين أمثالك وندير بلدنا بأنفسنا. يبدو الأمر أشبه بجنة بالنسبة لي".

وأشار مكتب ماي إلى أن تصريح توسك ليس مفيدا لصدوره في وقت تبذل فيه ماي جهدا كبيرا للتوصل إلى أي حل يحظى بالإجماع في لندن. وقال المتحدث باسمها "أوجه سؤالا لدونالد توسك عما إذا كان يعتبر استخدام مثل هذه اللغة أمرا مفيدا".