الحريري التقى أحمد فتفت ورئيس جمعية الفتوة الإسلامية ويستقبل غدا رئيس الحكومة الإيطالية

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في "بيت الوسط" الوزير والنائب السابق أحمد فتفت، وعرض معه الأوضاع العامة.
ثم استقبل الحريري رئيس جمعية "الفتوة الإسلامية" الشيخ زياد الصاحب، الذي أكد "أننا هنأنا الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، ووضعناه في أجواء النشاطات والأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعية، وكانت جولة أفق في ما يستجد من الأمور الوطنية والإسلامية".
ويستقبل الحريري، عند التاسعة من صباح غد في السراي الحكومي، رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، ويجري معه محادثات تتناول الأوضاع في لبنان والمنطقة، ثم يعقدان مؤتمرا صحافيا مشتركا.
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