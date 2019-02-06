فيوليت الصفدي: صدور مسودة البيان الوزاري بعد ثلاثة ايام مؤشر ايجابي

لفتت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء و​الشباب​، ​​فيوليت الصفدي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "صدور مسودة ​البيان الوزاري​ بعد ثلاثة ايام على اجتماعات مكثفة للجنة الوزارية، يشكل مؤشرا ايجابيا على حسن النوايا من اجل اطلاق عجلة العمل وبالتالي تطمين اللبنانيين".

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