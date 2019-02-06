علوش من بيت الوسط: وضعت نفسي بتصرف الحريري بخصوص إنجاح العمل الحكومي

لفت عضو المكتب السياسي لتيار "المستقبل" ​مصطفى علوش​ بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ إلى "انني أتيت لأقدم التهنئة للرئيس الحريري على إنجاز الحكومة، ولوضع نفسي بتصرفه بخصوص إنجاح العمل الحكومي والبرنامج المتعلق بسيدر، وعلى المستوى الشعبي، كيفية تطوير الأمور لإشراك أكبر عدد من الناس لإنجاح هذا المشروع. وفي الوقت نفسه، أردت أن أهنئه على صبره وطول باله، وأكدت له أن المسائل الشخصية ليس لها أي أهمية بخصوص تأليف حكومة أو غيره، والمهم أن نتمكن من الوصول إلى إنجاز يسجل باسم سعد الحريري لمصلحة ​لبنان​. وجميعنا معه وخلفه من أجل إنجاح المسيرة التي بدأها الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​".

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