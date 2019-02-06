أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأنه "أوقفت دورية من ​شعبة المعلومات​ في سهل ابل السقي قضاء ​مرجعيون​ كلا من السوريين ج.ع.م وع.م.أ على خلفية دخولهما المنطقة خلسة، وقد تم تسليمهما الى مخفر ​قوى الأمن​ في مرجعيون للتحقيق واجراء المقتضى القانوني".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: شعبة المعلومات توقف سوريين اثنين لدخولهما الأراضي خلسة في ابل السقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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