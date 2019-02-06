السفير المصري التقى وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة الاسمر

استقبل السفير المصري في لبنان نزيه النجاري رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر على رأس وفد من أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد، وتم البحث في سبل تعزيز العلاقات بين اتحادي العمال في مصر ولبنان، كما تم عرض لأوضاع العمالة الوافدة في البلدين وسبل التعاون في القضايا العمالية.
وأكد السفير النجاري حرص السفارة على مصالح العمالة المصرية في لبنان مبدياً تطلعه للتنسيق المستمر مع الاتحاد العمالي العام للعمل معا في قضايا العمالة المصرية في لبنان.
بدوره، أعرب الأسمر عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية المميزة التي تجمع اتحادات العمال في مصر ولبنان، مؤكداً تطلعه للتعاون مع السفارة للحفاظ على مصالح العمالة في كلا البلدين.
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