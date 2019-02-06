جعجع عرض التطورات السياسيّة بعد تأليف الحكومة مع السفير البريطاني

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، السفير البريطاني في لبنان ​كريس رامبلنغ​ في حضور مستشار رئيس الحزب لشؤون العلاقات الخارجية إيلي خوري ورئيس جهاز العلاقات الخارجية ايلي الهندي. وتباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة بعد تأليف ​الحكومة​.

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