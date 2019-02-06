الداخلية تداهم الأسواق وتضبط 450 قضية تموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك.

وأسفرت الجهود خلال 72 ساعة عن ضبط 447 قضية تموينية متنوعة؛ وأبرز تلك القضايا ضبط 7 من مالكي المخابز البلدية بمحافظتي "الشرقية والدقهلية" لاستيلائهم على كميات كبيرة من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المُدعم من قبل الدولة وقدرها "112 طن"، وذلك بالتلاعب في السجلات الخاصة بتحركات الدقيق والتصرف فيها لحسابهم الشخصي ببيعها في السوق السوداء واستيلائهم على أموال الدعم، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

وألقي القبض على المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مدون عليها أنها ذات منشأ أجنبي قدرها "17,990 سبعة عشر ألف وتسعمائة وتسعون" جهاز وقطعة مستلزمات طبية" أجهزة وأدوات خاصة بمرضى السكر" مجهولة المصدر وبدون أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة بنها "بمحافظة القليوبية" لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأسماك المُجمدة قدرها "443,000 طن "أسماك" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعة، وفقاً لما قررته اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

وضُبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية" لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأسماك المُجمدة قدرها "60,000 طن أسماك" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعة، وفقاً لما قررته اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

وفي الجيزة تم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة "غير مرخصة" لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة كرداسة "بمحافظة الجيزة" لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من أجزاء الدواجن معبأة داخل شكائر غير مدون عليها أية بيانات وإعادة بيعها لأصحاب مصانع تصنيع منتجات الدواجن واللحوم المفرومة، وتم ضبط كمية قدرها "10,000 طن" هياكل دواجن، أجزاء دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعة، وفقاً لما قررته اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

وضُبط مالك مصنع غير مرخص لتجفيف الخضروات وتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية "دقيق فاخر، مسحوق طماطم" قدرها "7,175 طن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها في شهر نوفمبر 2018، وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشي الأغذية بوزارة الصحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مالك مجزر دواجن بدائرة قسم شرطة بني سويف بمحافظة بني سويف لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الدواجن قدرها "2,000 طن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعة، وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي محافظة القاهرة ضُبط مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي لإنتاج الخبز البلدي المخصص لإنتاج الخبز المدعم ببيعها في السوق السوداء واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره "158,958 مائة وثمانية وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون جنيهاً" وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المعنية المختصة، وأن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.