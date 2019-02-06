"التعليم" تفتح باب التقدم للتوظيف بالمحافظات.. تعرف على الشروط وكيفية التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات – الخليج 365:

أعلن العديد من مديريات التربية والتعليم في المحافظات، عن فتح باب التقدم لشغل وظائف التعليم لسد العجز، عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية العام الدراسي الحالي.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم في المحافظات عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي..

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي مناسب أو على مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم لها.

- أن يكون من غير شاغلي الوظائف الحكومية "تعيين أو تعاقد"

- ألا يكون المتقدم على صلة قرابة بأي من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالمديرية والإدارة التعليمية حتى درجة القرابة الثانية نسبًا أو مصاهرة.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

- ألا يكون المتقدم قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.

- أن يكون المتقدم من المقيمين في نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل وظيفة بها مدة سنة على الأقل سابقة لتاريخ التعيين.

وأوضح البيان أن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم هي، "أصل المؤهل الدراسي وصورة منه، المؤهلات الأعلى في حالة الحصول عليها "ماجستير/ دكتوراه"، شهادة ميلاد مميكنة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية حتى 12/ 2019، قيد عائلي للوالد حتى الدرجة الرابعة، صحيفة حالة جنائية حديثة".

كما يجب أن تتضمن الأوراق صورتين شخصيتين، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًا بموجب شهادة طبية صادرة من مستشفى حكومي، والموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث، ما يثبت إقامة المتقدم في نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل وظيفة بها لمدة سنة على الأقل سابقة لتاريخ الإعلان".

وحددت مديريات التربية والتعليم طرقًا للتقديم الإلكتروني، ويجري التقدم للإعلان إلكترونيا عن طريق رابط مخصص لذلك، وللمزيد من المعلومات الرابط التالي..

http:\\emis.gov.eg

بينما يجري تسليم المستندات الورقية المشار إليها وصورة استمارة التقدم الالكترونية للإدارة التعليمية المراد التقديم لها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان.