الإمارات وإريتريا تبحثان علاقات التعاون الثنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي – (أ ش أ): بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وعددا من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - فرص التعاون الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بين البلدين والآفاق المستقبلية لتنمية تعاونهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق تطلعاتهما. كما تناولا تطورات القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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