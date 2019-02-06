اللجنة المشرفة على انتخابات "الصحفيين" تعلن شروط الترشح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، شروط وإجراءات الترشح على مقعد نقيب الصحفيين وعضوية المجلس.

وقالت اللجنة في بيان اليوم: يشترط على أعضاء الجمعية العمومية المقيدين في جداول المشتغلين بالنقابة، ممن يرغبون فى الترشح على العضوية أن يكونوا قد أمضوا 3 سنوات على قيدهم بجداول المشتغلين، أما مقعد النقيب فيشترط أن يكون قد أمضى ١٠ سنوات من قيده بالجداول، وألا يكون صدر ضده عقوبة تأديبية في آخر ٣ سنوات".

وأضافت، أنه يشترط أيضًا أن يكون المرشح سواء على مقعد النقيب أو عضوية مجلس نقابة الصحفيين مسددًا لاشتراكات عام 2018.

وحول الأوراق المطلوبة للترشح، فهي صورة لكارنيه المشتغلين للمرشح ودمغة صحفية بـ50 جنيهًا للمرشح لعضوية المجلس ودمغة صحفية 100 جنيه للمتقدم للترشح على منصب نقيب الصحفيين، ويستمر العضو في دورته مدة 4 سنوات، ويستمر النقيب عامين وذلك وفقا للقانون الذي ينظم هذا الشأن.

وأوضحت اللجنة أنه يكون انتخابات الأعضاء بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات بين مرشحين يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، بينما يكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا أسفر انتخاب النقيب على عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وتكون الإعادة في اليوم التالي مباشرة تفعيلا لقرار الجمعية العمومية لعام 2015، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

وقررت اللجنة إلزام كل مرشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكافة القواعد التي ستعلنها اللجنة بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي، لافتة إلى أنه يتم تقديم طلبات الترشيح في الدور الثالث بقاعة مجلس النقابة إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات.