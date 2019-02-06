ستاتس تهنئ المنتخب القطري لفوزه التاريخي في كأس آسيا لعام 2019

لندن -الأربعاء 6 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير)- تهنئ ستاتس، الشركة الرائدة عالميًا في مجال البيانات والاستخبارات الرياضية، منتخب قطر لكرة القدم لفوزه الساحق في كأس آسيا لعام 2019.

في محاولة لتعزيز موقعها كجهة مضيفة لكأس العالم فيفا 2022، فازت قطر في جميع المباريات الثلاث وحصدت 10 أهداف مقابل صفر. وتقدمت عبر مرحلة الخروج بفوزها 1-0 على العراق وكوريا الجنوبية وفوزها 4-0 في الدور قبل النهائي ضد الإمارات العربية المتحدة المضيفة. حققت قطر أول بطولة لكأس آسيا على الإطلاق بفوزها بنتيجة 3-1 على اليابان وهو الهدف الوحيد ضدها في البطولة بأكملها.

تستخدم قطر العديد من منتجات وحلول ستاتس لآداء الفريق وتطويره بما في ذلك بيانات STATS SportVU وTier 6+. وتدعم منتجات ستاتس مستويات التطوير في الاتحاد القطري لكرة القدم لإنتاج نجوم جدد للمنتخب الوطني.

قال مارتن بلاند، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في ستاتس "كان من المثير مشاهدة قطر تصنع التاريخ تحضيرًا لفوزها الأول في كأس آسيا. وفي المرحلة التي تسبق استضافة كأس العالم، التزم الاتحاد القطري لكرة القدم بتحسين آدائه على أرض الملعب من خلال الحلول المبتكرة. ومنذ كأس آسيا في العام 2011، زوّدت ستاتس حلول الآداء للمنظمات الثلاث المولجة بتطوير المنتخب الوطني ألا وهي الاتحاد القطري لكرة القدم ودوري نجوم قطر وأكاديمية أسباير. وقد استمتعنا بمشاهدة مسيرة تطور الفريق التي قادته إلى هذا الفوز التاريخي".

قال أحمد عباسي، مدير العمليات في المنتخبات الوطنية للاتحاد القطري لكرة القدم: "الإنجاز الرائع الذي حققه المنتخب القطري في كأس آسيا لعام 2019 خير دليل على التزامنا بالابتكار واستخدام بيانات آداء أفضل اللاعبين. تساعد رؤية الاتحاد القطري لكرة القدم القائمة على العمل بشكل وثيق مع الشركاء الذين يتشارطون التزامنا بالابتكار على تطوير كرة القدم في قطر. لذلك عقد الاتحاد القطري لكرة القدم شراكة مع ستاتس منذ العام 2011. كانت خطة طويلة الأمد لكن العمل الجاد قد أثمر وحقق الابتكار في استخدام بيانات ستاتس بطريقة فعالة نجاحًا غير مسبوق".

ستستعد قطر لاستضافة كأس اتحادات الفيفا لعام 2021 والتنافس عليه. للمزيد من المعلومات بشأن حلول الآداء من ستاتس، يرجى زيارة الموقع التالي: https://www.stats.com/football/.

لمحة عن شركة "ستاتس"

ستاتس شركة رائدة على الصعيد العالمي في الاستخبارات الرياضية وتعمل على الجمع بين الرياضة والتكنولوجيا. تثق الماركات والشركات التكنولوجية والأندية وعشرات فرق البطولة العالمية الأكثر ابتكارًا بـ ستاتس لتحقيق النجاح. تجمع ستاتس بين منصة البيانات الأسرع والأكثر دقة في هذا القطاع وتحليل الأشرطة المصوّرة والمحتويات والبحوث الرياضية وتعقّب اللاعبين وآخر التطورات في الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي لتقديم حلول لا مثيل لها في الإعلام وآداء الفريق. وتستمر ستاتس الرائدة في البيانات الرياضية الحية بتسريع عجلة الابتكار في هذا القطاع من خلال STATS Edge™ وهو الحل الأول القائم على الذكاء الاصطناعي لآداء الفريق. للمزيد من المعلومات، راجع www.stats.com وتابع ستاتس على تويتر @STATSInsightsUK.

يمكنكم الاطلاع على هذا البيان الصحفي على الإنترنت عبر الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.businesswire.com/news/home/20190204005805/en/