موقع يوثق اعتداءات الشرطة الإسرائيلية الوحشية على أشخاص عزل

كتبت- أمل محمود

سلط موقع ماكور ريشون الضوء على واقعة تعدي أحد افراد الشرطه الإسرائيلية بالضرب على شاب متدين من الطائفة الحريدية، في الرأس دون سبب وطلب منه التوقف عن محاولة تقديم بطاقة هوية له.

وأضاف الموقع أن الشرطة الإسرائيلية كانت تسعى وراء مثيري الشغب في ساحة السبت بالقدس، واعتقدوا أن الشخص نفسه هو الشخص الذي يبحثون عنه . رفع الرجل دعوه مدنيه ضدهم واجُبرت الشرطه علي تعويضه

بالاف الشيكلات.

وتابع الموقع أنه في واحدة من المظاهرات العاصفة في السبت في القدس، وصلت قوات من الشرطه الإسرائيلية على ظهر الخيول كثيره من اجل التعامل مع الاضطرابات الكبيره التي حدثت، في الوقت نفسه سلك فتى حريدي طريقه إلى فصل التوراة الذي يذهب إليه بانتظام وكان بجوار الحادث.

ويروي الفتي الحريدي تفاصيل الاعتداء عليه بأنه

سمع صوت الخيول ورأي الضباط يتحدثوا مع بعضهم البعض، وأنهم دعوه للمجئ، بدأ يهبط الدرج ذاهبا اليه وصعد هو اثنين أو ثلاث خطوات ظناً أنه يريد أن يسألوه سؤالاً .

ومضى يقول الشاب الحريدي "لم أكن قد اعتدت على الهروب من رجال الشرطة الذين أرادوا التحدث معي ، وكان لديه دروعاً في يديه ، وضربني بيده بأكملها فسقطت على الأرض ، قلت له إنني اعيش هنا وأردت أن أقدم بطاقة هوية ، وأثناء الضربات التي أعطاها لي ، سقطت النظارات وسقطت القبعة والغطاء".