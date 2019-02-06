كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون يعرقلون اجتماعات عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، ماجد فضايل، لـ 24، إن "الحوثيين لم يعترفوا حتى الآن بجميع أسرى الحكومة اليمنية الشرعية".

وأضاف فضايل، وهو عضو هيئة التفاوض عن الحكومة الشرعية في اجتماعات الأردن، إن "ملف الأسرى ثقيل جداً ويتطلب جدية من كل الأطراف".

وأوضح فضايل أن "الحوثيين يضعون عراقيل في طريق المفاوضات بعد أن اقترحوا تجزئة ملف الأسرى والإفراج عن 200 أسير".

ومن المقرر أن تنتهي غداً الخميس اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وتشمل الاجتماعات مراجعة الجولة الأخيرة من الملاحظات، حول الإفادات الواردة على قوائم الأسرى التي قدمها الطرفان في وقت سابق من الشهر الماضي.

وأوضح فضايل أن وفد الشرعية قدم قائمة باسماء 9 آلاف أسير منهم 2600 أحياء على التأكيد، مشيراً إلى أن الحوثيين قدموا قائمة تضم 7 آلاف أسير اعترفوا بـ1300 أحياء فقط.