كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا.. طفل عمره 4 أعوام يطلق النار على والدته الحامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق طفلاً عمره 4 أعوام، النار عن طريق الخطأ على وجه أمه الحامل فى شهرها الثامن في ولاية واشنطن الأمريكية، والتى نجت بأعجوبة، وفقاً لشبكة "فوكس نيوز" اليوم.

ووفقاً للمصدر، أنّ الفتى وجد البندقية المحملة تحت مرتبة.

وكانت الأم البالغة من العمر 27 عاماً، تشاهد التلفزيون مع والد الطفل عندما وجد السلاح الناري، وفقا للشرطة في مقاطعة كينج.

تم نقل المرأة إلى المستشفى مصابة بإصابات تهدد الحياة، على الرغم من تحسن حالتها مع مرور الأيام.