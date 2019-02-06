كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية فى الأرجنتين لرفض التدخل بأزمة فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر الآلاف من المحتجين أمام سفارة الولايات المتحدة في بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين ضد التدخل الخارجي في فنزويلا.

وعلى الرغم من حصار الشرطة في شوارع بوينس آيرس، تمكن هؤلاء المتظاهرون من التظاهر من خلال غناء النشيد الأرجنتيني، احتجاجًا على سياسة الرئيس ماوريسيو ماكري بشأن فنزويلا.

ووفقاً لشبكة "هسبان تى فى" اليوم، وصل الآلاف من المتظاهرين إلى أبواب السفارة الأمريكية في بوينس آيرس لتأكيد دعمهم لرئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو، وأيضا للدعوة إلى وضع حد لتدخل الولايات المتحدة في كامل المنطقة.

ومنذ إعلان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، وعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، سارعت الولايات المتحدة وحلفائها بأوروبا وأمريكا اللاتينية بالاعتراف بإعلانه رئيساً، وسط معارضة كوبا وروسيا والصين وتركيا وإيران وكوريا الشمالية.