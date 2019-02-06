كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة غربية: المتدينون أكثر سعادة من غيرهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقا لدراسة جديدة لمركز بيو للأبحاث، أنّ الأشخاص الذين يمارسون الدين بنشاط قد يكونون أكثر سعادة من غير المتدينين.

وقامت الدراسة بتحليل بيانات الاستطلاعات من أكثر من عشرين دولة لمقارنة أنماط حياة الأشخاص المتدينين وغير المتدينين، وبشكل عام، وجد الباحثون أن الأشخاص المتدينين النشطين يميلون إلى أن يكونوا أكثر سعادة، رغم أنهم ليسوا بالضرورة أكثر صحة من حيث ممارسة الرياضة أو معدلات السمنة.

ويقول الباحثون إن العلاقة بين الدين والصحة لم تكن واضحة للغاية، إلا أن النتائج التي توصلت إليها التقارير عن السعادة الذاتية "مثيرة للإعجاب".

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، جزأت الدراسة المشاركة الدينية إلى ثلاث فئات هي: دينية فعالة "مشاركة منتظمة"، "دينية غير فعالة" "يزعم أنه متدين ولكنه يمارس الصلوات بشكل غير منتظم"،و "غير متدينين"- أشخاص لا يميزون مع أي دين".

ووصف أكثر من ثلث البالغين الدينيين النشطين في الولايات المتحدة "36 في المائة" أنفسهم بأنهم "سعداء للغاية" في الاستطلاعات، مقارنة مع ربع الأمريكيين غير الناشطين وغير المنتمين إلى الولايات المتحدة.

في مثال آخر، قال 45 في المائة من الأستراليين المتدينين بنشاط أنهم كانوا سعداء للغاية، في حين أن 32 في المائة فقط من المتدينين الكسالى أفادوا بذلك، و 33 في المائة من غير المنتسبين.

ولاحظ الباحثون أنه "لا يوجد بلد تظهر فيه البيانات أن المتدينون النشطون أقل سعادة من غيرهم"على الرغم من أنه في العديد من البلدان، لا يوجد فرق كبير بين النشطين والأشخاص الآخرين".

وقد يميل المتدينون أيضاً إلى اتخاذ خيارات صحية أكثر في أسلوب حياتهم، وكثيراً ما يبلغون أنهم يدخنون ويشربون أقل من الناس غير المتدينين.