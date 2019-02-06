شخص يقتحم دورة مجلس جماعة تيزنيت ويحاول إحراق نفسه أمام أطفاله!-فيديو

تفاجأ أعضاء جماعة تيزنيت، صباح اليوم الأربعاء، بمواطن يقتحم أشغال دورة مجلس الجماعة، بالصراخ والعويل، قبل أن يحاول إحراق جسده بالبنزين، أمام أعين أطفاله وباقي أعضاء الجماعة وممثل السلطة المحلية وبعض المواطنين الحاضرين في دورة فبراير الجماعية.

وعلم “اليوم24” من مصدر مطلع، أن السبب المباشر الذي أدى بالمواطن المعني بالأمر إلى محاولة إحراق نفسه، يعود إلى رفض المسؤولين تسليمه وثيقة إدارية تمكنه من ربط منزله بالتيار الكهربائي، وبعد استيفائه لكافة الإجراءات وعدم توصله لحل لمشكله قرر حرق نفسه بدورة مجلس الجماعة في خطوة جعلت الجميع في صدمة من هول المشهد.

يشار إلى أن المواطن القاطن بمدينة تيزنيت، لم يستسغ قرار رفض الجماعة تسليمه الشهادة الإدارية سالفة الذكر، جعله يدخل في حالة هيستيرية أدت له إلى إقدامه على صب كمية من البنزين على جسده ومحاولة إحراقه.

وفور وقوع الحادث، ربط ممثل السلطة الحاضر في الدورة الإتصال بختلف الأجهزة الأمنية، ليتم نقل الشخص صوب مقر المنطقة الأمنية لتيزنيت لتعميق البحث والتحقيق معه حول ملابسات وأسباب محاولته إضرام النار في جسده.