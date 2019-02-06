واشنطن: لا جدول زمني لسحب قواتنا من أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تتفق على أي جدول زمني لسحب قواتها من أفغانستان.



وأضافت الخارجية في بيان أن واشنطن ستنظر في التغييرات المحتملة على وجودها العسكري "عندما تسمح الظروف".

وتابع البيان: "لم نوافق على أي جدول زمني لخفض محتمل لعدد القوات، ولا نعتزم الخوض في أي تفاصيل أخرى محددة بشأن المحادثات الدبلوماسية".

وأيّد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون تشريعا يعارض خطط الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب السريع من سوريا وأفغانستان.

وصوت مجلس الشيوخ بموافقة 70 صوتا مقابل معارضة 26 صوتا على تعديل غير ملزم صاغه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل، يرى أن الجماعات الإرهابية في كل من سوريا وأفغانستان ما زالت تشكل "تهديدا خطيرا" على الولايات المتحدة.

وأقر التعديل بإحراز تقدم ضد تنظيمي داعش والقاعدة في سوريا وأفغانستان، لكنه حذر من أن "الانسحاب السريع" دون بذل جهود فعالة لضمان المكاسب يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغا يمكن أن تشغله إيران أو روسيا.

وأمر ترامب الشهر الماضي بسحب كل قواته العاملة في سوريا، معللا ذلك بالقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

وأعلن البيت الأبيض بدء عملية سحب القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا، للانتقال للمرحلة التالية في الحملة ضد التنظيم الإرهابي، كما توصل مفاوضون أمريكيون مع حركة طالبان الأفغانية لمسودة اتفاق قد يمهد لخروج القوات الأمريكية من البلاد بعد 18 عاما من القتال.