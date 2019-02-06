مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في غارات للتحالف بالجوف اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء، بين قتيل وجريح بغارات جوية شنها التحالف العربي لدعم الشرعية في محافظة الجوف شمالي اليمن.



وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية"، إن "مقاتلات التحالف شنت غارات جوية دقيقة استهدفت تجمعات للحوثيين في جبهة صبرين بمحافظة الجوف".

وأضاف أن "الغارات أدت إلى مصرع وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي"، لافتا إلى أن "الانقلابيين تلقوا ضربات موجعة".



خلال الأيام الماضية، كانت مقاتلات التحالف العربي كبدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة، إثر تنفيذ ضربات جوية بعدة جبهات في الجوف.



وكانت قوات الجيش اليمني استطاعت خلال الفترة القليلة الماضية السيطرة على العديد من المواقع في محافظة الجوف، التي باتت أكثر من 80% من مساحتها تحت سلطة القوات الشرعية.

