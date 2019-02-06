بابا الفاتيكان يضع شرطا للوساطة في أزمة فنزويلا

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مع تفاقم الأوضاع على الساحة الفنزويلية، تزامنا مع إعلان زعيم البرلمان خوان جوايدو نفسه رئيسا بالوكالة بدلا من الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، خرج البابا فرنسيس، أمس، الثلاثاء، للإعلان عن استعداده للتوسط في فنزويلا إذا طلب الجانبان المتنازعان هناك ذلك، مضيفا في الوقت ذاته، أنه يجب أولًا اتخاذ خطوات مبدئية للتقريب بين الطرفين. وأكد البابا فرنسيس في تصريحات للصحفيين خلال عودته من الإمارات، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعث له برسالة ولكنه لم يقرأها بعد.
وقال مادورو لمحطة "سكاى تى.جى 24" الإيطالية في وقت سابق: إنه "بعث بهذه الرسالة إلى البابا من أجل المساعدة في عملية تسهيل الحوار وتعزيزه".وسئُل البابا عن احتمال قيام الفاتيكان بوساطة مباشرة ليرد: "سأقرأ الرسالة وأرى ما يمكن فعله، ولكن الشرط المبدئى هو أن يطلب الجانبان ذلك.. ونحن مستعدون".وفي ضوء فشل
وسئُل البابا عن احتمال قيام الفاتيكان بوساطة مباشرة ليرد: "سأقرأ الرسالة وأرى ما يمكن فعله، ولكن الشرط المبدئى هو أن يطلب الجانبان ذلك.. ونحن مستعدون".
وفي ضوء فشل جولات سابقة من الحوار، بما في ذلك محاولة قادها الفاتيكان، يبدي المعارضون شكوكا لاعتقادهم بأن مادورو يستغل ذلك لإخماد الاحتجاجات وكسب الوقت، بحسب "رويترز".
وأوضح البابا أنه يجب اعتبار أي وساطة رسمية الخطوة الأخيرة في الجهود الدبلوماسية، مضيفا أنه يجب قيام الفاتيكان وأعضاء المجتمع الدولي الآخرين باتخاذ بعض الخطوات المبدئية، متابعا "هذا سيتضمن بذل جهود في محاولة لتقريب كل طرف من الآخر لبدء عملية الحوار".
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