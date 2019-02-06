شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشيد برفض مناقصة في القدس.. وسوسانا تزور الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة، بيت لحم)

ثمن الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، قرار شركة بناء السكك الحديدية الباسكية الإسبانية لرفضها المشاركة في مناقصة لبناء مقطع للسكة الحديدية في القدس المحتلة.

وطالب السفير أبو علي في تصريح له اليوم (الأربعاء)، الشركات الدولية بالتحقق والدقة قبل الدخول في مناقصات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

من جهة ثانية، أطلع مدير عام الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك عزام الخطيب، اليوم، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوسانا تيرستال، ومستشارتها السياسية صابرينا براندت، على ما يتعرّض له المسجد الأقصى ومحيطه من انتهاكات، وتزايدها في الآونة الأخيرة.

وبدورها، أكدت السفيرة سوسانا انحيازها المطلق لحقوق وحرية العبادة للمسلمين في المسجد الأقصى، ومحاربة التطرف، والحفاظ على الأماكن المقدسة كإحدى الركائز الضرورية للحفاظ على السلم والأمن في العالم.