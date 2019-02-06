شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: لا جدول زمنيا لخفض محتمل للقوات في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم (الأربعاء)، إن الولايات المتحدة لم تتفق على أي جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مضيفاً أن واشنطن ستنظر في التغييرات المحتملة على وجودها العسكري «عندما تسمح الظروف».

وأضاف المتحدث في بيان:«لم نوافق على أي جدول زمني لخفض محتمل لعدد القوات، ولا نعتزم الخوض في أي تفاصيل أخرى محددة بشأن المحادثات الدبلوماسية».