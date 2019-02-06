المغرب يصل إلى القائمة القصيرة لـ”البوكر”.. ولأول مرة 4 كاتبات يتنافسن

أعلنت لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر”، أمس الثلاثاء، قائمة الكتاب، الذين وصلت رواياتهم إلى القائمة القصيرة في دورتها الثانية عشرة، من بينهم المغربي محمد المعزوز بروايته “بأي ذنب رحلت؟”.

وتضمنت القائمة ستة أعمال روائية، ولأول مرة في تاريخ الجائزة، وصلت أربع كاتبات من لبنان، والأردن، وسوريا، والعراق إلى القائمة القصيرة.

ويتعلق الأمر بكل من هدى بركات بعملها “بريد الليل”، وكفى الزعبي بـ”شمس بيضاء باردة”، و”شهلا العجيلي بـ”صيف مع العدو”، وإنعام كجه جي بـ”النبيذة”.

وتم اختيار القائمة الطويلة للرويات من قبل لجنة تحكيم، مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الباحث، والناقد المغربي، شرف الدين ماجدولين، المتخصص في الجماليات، والسرديات اللفظية، والبصرية، والدراسات المقارنة، إلى جانب الشاعرة، والكاتبة السعودية، فوزية أبو خالد، المتخصصة في القضايا الاجتماعية، والسياسية، والشاعرة، والكاتبة الأردنية، زليخة أبوريشة، الناشطة في قضايا المرأة، وحقوق الإنسان، فضلا عن الأكاديمي، والناقد اللبناني، لطيف زيتوني، المختص في السرديات، والأكاديمية، والمترجمة الصينية “تشانغ هونغ يي”.

وقال شرف الدين ماجدولين، رئيس لجنة التحكيم: “الروايات الست المختارة مختلفة بشكل كبير في موضوعاتها، وأساليبها، واختياراتها الجمالية، فهي تجمع ما بين الرواية العائلية، ورواية الذاكرة، وخيبة الأمل، والمنفى، والهجرة، كما تعكس فضاءات محلية متنوعة بالنظر إلى انتمائها إلى بلدان عربية شتى. إنها روايات تعكس واقعاً متبايناً ورؤى عميقة وناضجة، ومؤثرة من الراهن العربي، و في الآن ذاته تقترح صيغا سردية بديعة تستجيب لطبقات مختلفة من المتلقين”.

وجرى اختيار روايات القائمة القصيرة الست من بين قائمة طويلة مكونة من 16 رواية صادرة باللغة العربية، بين يونيو 2017 ويوليوز 2018. ويحصل كل كاتب وصل إلى القائمة القصيرة على 10 آلاف دولار أمريكي.